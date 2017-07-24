В Мурманской области 2 человека погибли в ДТП

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человек погибли.

23 июля около 20 часов на 19 км автодороги «Мишуково–Снежногорск» водитель, управляя транспортным средством «Форд Фокус» не учёл дорожные условия, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля на левый бок. В результате ДТП 35-летний водитель и 28-летний пассажир скончались до приезда медицинской помощи.

21 июля около 7 часов 50 минут в посёлке Умба водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», не учёл дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 30-летний мужчина обслужен амбулаторно.

22 июля около 18 часов 30 минут в Кировске на территории гаражного кооператива неустановленный водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ-21011» допустил съезд с проезда в откос. В результате происшествия, находившийся рядом 17-летний подросток госпитализирован в медицинское учреждение. По данному ДТП проводится проверка.

23 июля около 1 часа 30 минут в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель транспортного средства «ВАЗ» допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.

23 июля около 4 часов 30 минут на 1080 км автодороги «М-18 Кола» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», не учёл дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение с последующим съездом в придорожный кювет. В результате ДТП двое пассажиров (17 и 20 лет) автомобиля «ВАЗ» госпитализированы в медицинское учреждение.

23 июля около 9 часов 10 минут на 2 км автодороги «Кандалакша – Полярные Зори» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099» не учёл дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» обслужен амбулаторно. По данному ДТП проводится проверка.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2618 нарушений Правил дорожного движения. 69 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 39 водителей. Выявлено 12 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1235 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 94 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).