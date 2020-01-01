В Мурманской области 2020 год встретили весело и без нарушений общественного порядка

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года на 57 объектах в 39-ти населенных пунктах Мурманской области прошли массовые народные гуляния, в которых, как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, приняли участие около 50 тысяч граждан.

На обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, работники частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин, представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

Нарушений общественного порядка в период проведения вышеуказанных мероприятий допущено не было.