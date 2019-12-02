В Мурманской области 235 жилых домов построили северяне, а один дом - власти

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2019 года сложился в сумме 41,4 млрд рублей, или 159,1% к январю-сентябрю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 100,3%). Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За этот же период за счёт всех источников финансирования введено 29,6 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 147% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 106,9%). Всего в Мурманской области введены 236 жилых домов, из которых 235 - относятся к индивидуальному жилищному строительству (27,9 тысячи кв. метров).