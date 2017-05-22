В Мурманской области 24 мая ветер ослабеет, воздух прогреется

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 мая и ночью 24 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, местами осадки. Преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём 23 мая +2+7°.

Днём 24 мая циклон заполнится, ветер ослабеет, воздух прогреется до +4+9°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днём на севере сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём +2+7°.