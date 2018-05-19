В Мурманской области 365 выпускников приняли участие в апробации устной части ЕГЭ по английскому языку

Вчера прошла апробация технологии проведения устной части ЕГЭ по английскому языку, в которой приняли участие 365 выпускников. В апробации было задействовано 20 пунктов проведения экзаменов.



С 2015 года порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования введен раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку.



Апробация прошла в штатном режиме, никаких сбоев не зафиксировано.



«Раздел, проверяющий навыки устной речи по иностранным языкам, прочно вошел в структуру итоговой аттестации выпускников школ. Участники самостоятельно решают, сдавать ли им устную часть, однако этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен. 100 баллов можно получить, если участник сдает и письменную, и устную части. Максимальные баллы за письменную часть – 80, устную – 20. Минимальное количество баллов – 22», – отметила первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.



Участники апробации получат свои результаты не позднее 26 мая.