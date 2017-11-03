День народного единства некоторые жители столицы Заполярья встречают без воды!В Мурманской области услуги высшего образования подорожали на 28%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.11.17 16:57

В Мурманской области 789 человек на 18 площадках написали «Большой этнографический диктант»

Сегодня на 18 площадках в городах Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск состоялись мероприятия Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Для отдельных категорий граждан были созданы специализированные площадки - в УФСИН России, Областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих, институте развития образования, педагогическом колледже, на ледоколе «Владивосток».

Мурманская область второй раз принимает участие в акции, которая проходит в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства. Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. По сравнению с прошлым годом количество площадок выросло вдвое – с 9 до 18. Возросло и количество желающих проверить свои знания. Если в 2016 году в акции участвовало 529 человек, то в этом году количество участников «Большого этнографического диктанта» составило 789 человек.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Участники получили 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно было за 45 минут. Максимальное количество баллов за правильные ответы на 30 предложенных вопросов – 30.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 360 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
Комментарий к новости:Есть ли в России компетентная лоцманская власть?
Юрий
01.11.17 15:26
Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го
Комментарий к новости:В Мурманской области средняя заработная плата врачей учреждений социальной защиты населения за март 2017 года приблизилась к 101 тысяче рублей
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика