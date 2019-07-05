В Мурманской области аграрии снижают объёмы выпуска продукции

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в январе-мае 2019 года составил 689,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 95,8%.

Низкие результаты по сравнению с январем-маем 2018 года обусловлены сокращением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 10,8%, что связано с изменением выращивания скота, производство молока снизилось на 2,5% из-за изменения рациона питания коров молочного стада в сельхозорганизациях, выпуск куриных яиц уменьшился в 3,5 раза по причине снижения продуктивности и забоя поголовья кур-несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-май 2019 года из федерального и областного бюджетов составила 94,2 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 13,3%. При этом из федерального бюджета направлено 7,2 млн рублей (88,6% от уровня пяти месяцев 2018 года), из областного – 87 млн рублей (86,5%).