Мурманская область. Арктика19.07.17 07:00
В Мурманской области активно идёт подготовка образовательных организаций к новому учебному году
В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образование» на подготовку к новому учебному году предусмотрено 103,6 млн рублей, что на 25% больше, чем в 2016 году. В эту сумму входят и субсидии местным бюджетам – 41,5 млн рублей (на 40% больше, чем в 2016 году).
В государственных областных и муниципальных образовательных организациях начаты ремонтные работы и закупки нового оборудования, что позволит к 1 сентября создать более комфортные и безопасные условия для получения детьми региона качественного образования.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 208 человек
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Последние комментарии
NikoljG
19.07.17 07:21
Думаю, что нам ещё придётся раскошелиться за сбитый летом 2014 года над Донецком малайзийский «Боинг», за Крым и войну на Украине. От этого не отмоешься, тут Путин не в силах что-то сделать. Так что
Северянин
18.07.17 20:53
одни матюки на язык только рвутся! а сколько шума было в 2013 году, сколько гордости и радости от того, что зелёных в СИЗО позакрывали... А из какого кармана теперь эти денежки выкладывать будут?
VERoniKA
18.07.17 19:33
как это сообщение хорошо перекликается с тем, что вы опубликовали ранее о том, что в 2017 году из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предп
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