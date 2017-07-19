В Мурманской области активно идёт подготовка образовательных организаций к новому учебному году

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образование» на подготовку к новому учебному году предусмотрено 103,6 млн рублей, что на 25% больше, чем в 2016 году. В эту сумму входят и субсидии местным бюджетам – 41,5 млн рублей (на 40% больше, чем в 2016 году).

В государственных областных и муниципальных образовательных организациях начаты ремонтные работы и закупки нового оборудования, что позволит к 1 сентября создать более комфортные и безопасные условия для получения детьми региона качественного образования.