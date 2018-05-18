В Мурманской области апробация печати полного комплекта экзаменационных материалов по обществознанию для участников ЕГЭ прошла успешно

Состоялась всероссийская апробация печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. В Мурманской области участие приняли 1368 участников на 31 пункте проведения экзаменов.



Технология печати полного комплекта экзаменационных материалов предполагает печать не только контрольных измерительных материалов, но и бланков ответов участников. Это позволяет еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, экономит средства на доставку экзаменационных материалов на пункты проведения экзаменов, снижает нагрузку на организаторов.



«Сегодняшняя апробация печати полного комплекта экзаменационных материалов уже пятая в этом учебном году. Как и в предыдущие апробации, никаких технологических сбоев не было. В качестве предмета для проведения апробации было выбрано обществознание. Экзамен по обществознанию – самый популярный предмет по выбору среди выпускников. Проведение репетиционных экзаменов и апробаций позволяет выпускникам ознакомиться с технологией проведения, требованиями порядка, почувствовать экзамен», – отметила заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова.



Участники апробации получат свои результаты не позднее 25 мая.