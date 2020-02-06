В Мурманской области без снега и ветра погоды не бывает

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха в пределах климатической нормы.

В течение ближайших суток 8 февраля погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с района Исландии в Гренландское, а затем в Баренцево море: по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, повышение температуры воздуха.

Завтра, 7 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.