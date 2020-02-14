В Мурманской области более 5,5 тысячи северян старше 80 лет в январе полностью компенсированы расходы на уплату взноса на капитальный ремонт

С 1 января 2020 года в Мурманской области 80-летним собственникам жилых помещений в многоквартирных домах расходы на уплату взноса на капитальный ремонт компенсируются в 100-процентном в размере.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.08.2019 № 410-ПП одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан старшего возраста (мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, с января 2020 года центрами социальной поддержки населения осуществляется ежемесячная доплата до фактически начисленного размера взноса на капитальный ремонт в зависимости от фактической площади в случае, если площадь жилого помещения превышает установленный региональный стандарт.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в январе 2020 года доплата произведена 5523 чел. на общую сумму 269,33 тысячи рублей. Таким образом, более 5,5 тысячи собственников старше 80 лет в январе 2020 года полностью компенсированы их фактические расходы на уплату взноса на капитальный ремонт.