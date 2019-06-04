В Мурманской области больше всего зарплата подросла в строительной сфере и водном транспорте

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, попредварительным данным среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области за январь-март текущего года составили 38643 рубля в месяц, что на 1,6% больше чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций нашего региона сложилась в размере 57534 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,6%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: строительство и деятельность водного транспорта – 120%, сельское хозяйство – 119%, страховая деятельность – 116%, деятельность гостиниц – 114%, лесное хозяйство и издательская деятельность – 113%, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность – 110%, деятельность предприятий общественного питания и оптовой торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) – 109%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (на 13%), творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений (на 9%), деятельность в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания (на 7%).