В Мурманской области будет холодная с осадками погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет тыловая часть циклона, смещающегося с севера Скандинавии в восточном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается холодная с осадками погода.

Завтра, 12 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°.

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10-11 июня на большинстве рек Мурманской области наблюдаются дождевые паводки, уровни воды повышаются с интенсивностью 2-40 см за сутки. 11 июня температура воды на водных объектах равна от 6 до 16°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 2-3°. Температура воды в реке Кола в 8 часов мск была равна 10°. Температура воды на большинстве рек и водоёмов выше прошлогодней на этот день на 0,5-5,0°.