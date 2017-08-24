Мурманская область. Арктика24.08.17 18:02
В Мурманской области будет облачная погода, дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погодные условия в нашем регионе ухудшаются. В ближайшие дни ожидается поворот ветра к северным румбам, дожди, местами сильные, температура воздуха ниже климатической нормы.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь. Ветер ночью северо-восточный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +11+16º.
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Последние комментарии
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
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