В Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в Ловозерском и Ковдорском районах Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
1-2 августа Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +8+13°, днём +12+17°, на юге области до +20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +14+19°, на крайнем севере +10+15º.
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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 28 июля была в 8 часов равна 17°.