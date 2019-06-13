В Мурманской области будет переменная облачность, местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июня погоду Кольского полуострова будет определять тыловая часть циклона, расположенного в районе Обской губы. В этот период по Мурманской области ожидается относительно прохладная погода, местами дожди.

Завтра, 14 июня, будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2 +7°, днём +10+15°.

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С 9 по13 июня на реках наблюдались дождевые паводки, уровни воды повысились за указанный период на 20-65 см. 13 июня температура воды на водных объектах была от 7,0 до 14,0°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 3,5-4,0°. Температура воды в реке Кола в 8 часов мск была равна 9,6°. Температура воды в реках и водоёмах выше прошлогодней на этот день на 0,5-6,0°.