В Мурманской области будет поэтапно внедряться система раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание проектной группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. В заседании приняли участие представители профильных органов исполнительной власти Мурманской области, а также организаций, осуществляющих обращение с отходами на территории региона.

Основными вопросам заседания стали презентация электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, представленной Ассоциацией ЖКХ «Развитие» и компанией «Большая Тройка», а также практическая работа управляющей компании «Центр по обращению с отходами» по организации раздельного сбора ТКО на территории Мурманска.

Участники заседания оценили качественный уровень представленных практик и приняли решение о целесообразности внедрения на территории области электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, а также поэтапной системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.