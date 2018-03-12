В Мурманской области будет преобладать облачная и ветреная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 13-15 марта, Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии циклона, который будет смещаться с районов Балтийского моря в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная и ветреная погода, температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°. Гололедица.