В Мурманской области будет проведён анализ системы наблюдения за качеством содержания дорог в регионе

Механизм сбора данных о качестве содержания дорог в Мурманской области будет проанализирован. Такое поручение в ходе оперативного совещания вчера дал глава региона всем ответственным за дорожную отрасль ведомствам. Еженедельная оперативка прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Как отметил губернатор, он лично убедился в том, что трассы в области обрабатывают реагентами и приводят в порядок несвоевременно, зачастую только после дорожно-транспортных происшествий.

В ходе оперативного совещания ответственные за содержание федеральной и региональной дорог ведомства представили информацию о текущей работе.

Как сообщил заместитель начальника Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин, за содержанием федеральной дороги в пределах Мурманской области протяженностью более 500 км ежедневно следят около 40 единиц техники. Все машины подключены к единой системе учёта выполнения работ, что позволяет контролировать процент исполнения поставленных на день задач. Сотрудники филиала в Мурманской области совместно с подрядными организациями еженедельно проводят осмотр трассы на предмет обнаружения недостатков. Актуальная информация о метеоусловиях на сложных участках представлена на восьми электронных информационных табло.

О работе на дорогах регионального подчинения доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. Так, по словам руководителя ведомства, с 26 сентября подрядные организации перешли на зимнее содержание региональных автодорог с готовностью оперативного реагирования на резкое изменение погодных условий – мокрый снег, дождь, гололедица.

Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» на зимний период возобновила работу в круглосуточном режиме. По телефонам: 21-40-70 и 25-08-08 от жителей Мурманской области поступает информация об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола». Поддерживается связь со всеми службами оперативного взаимодействия.

В завершении обсуждения вопроса о качестве содержания дорог в Мурманской области губернатор поручил проанализировать логистику и скорость устранения недостатков на федеральных, региональных и муниципальных трассах.