В Мурманской области будет проведён анализ системы наблюдения за качеством содержания дорог в регионе
Механизм сбора данных о качестве содержания дорог в Мурманской области будет проанализирован. Такое поручение в ходе оперативного совещания вчера дал глава региона всем ответственным за дорожную отрасль ведомствам. Еженедельная оперативка прошла в режиме видеоконференцсвязи.
Как отметил губернатор, он лично убедился в том, что трассы в области обрабатывают реагентами и приводят в порядок несвоевременно, зачастую только после дорожно-транспортных происшествий.
В ходе оперативного совещания ответственные за содержание федеральной и региональной дорог ведомства представили информацию о текущей работе.
Как сообщил заместитель начальника Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин, за содержанием федеральной дороги в пределах Мурманской области протяженностью более
О работе на дорогах регионального подчинения доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. Так, по словам руководителя ведомства, с 26 сентября подрядные организации перешли на зимнее содержание региональных автодорог с готовностью оперативного реагирования на резкое изменение погодных условий – мокрый снег, дождь, гололедица.
Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» на зимний период возобновила работу в круглосуточном режиме. По телефонам: 21-40-70 и 25-08-08 от жителей Мурманской области поступает информация об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола». Поддерживается связь со всеми службами оперативного взаимодействия.
В завершении обсуждения вопроса о качестве содержания дорог в Мурманской области губернатор поручил проанализировать логистику и скорость устранения недостатков на федеральных, региональных и муниципальных трассах.