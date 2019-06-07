В Мурманской области будет создан центр ядерной медицины, оборудованный новейшей техникой для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией. Его мощности позволят проводить до 2500 исследований в год. Детали реализации проекта обсудили на полях Петербургского международного экономического форума члены делегации Мурманской области и председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер.

Инвестиционный проект инициирован МИБС. Проектирование и строительство центра, монтаж оборудования, его сервисное обслуживание и обучение медицинского персонала учреждение профинансирует из собственных средств. Общий объём инвестиций оценивается в 500 млн рублей. В настоящее время идёт поиск наиболее удобного по логистике и отвечающего технологическим условиям участка для размещения центра в Мурманске.

Основным направлением работы МИБС является диагностика и лечение онкологических заболеваний. Сегодня институт является одним из крупнейших инвесторов в медицину Российской Федерации. В России институт создаёт сеть центров ядерной медицины. Завершается строительство таких центров в Новосибирске, Томске и Барнауле, начато – в Перми и Твери.