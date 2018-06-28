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Мурманская область. Арктика28.06.18 09:00

В Мурманской области будет создан Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций

В региональном правительстве под председательством министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой прошло очередное заседание Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов.

Участники заседания поддержали предложение о создании в Мурманской области Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Ресурсный центр СО НКО – это организация, оказывающая информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. Ресурсный центр будет содействовать внедрению в деятельность этих организаций новых социальных и управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей их созданию и развитию. Конечная цель работы Ресурсного центра СО НКО – создание среды для более эффективного ведения некоммерческой деятельности, улучшения качества услуг социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках предпроектной подготовки создания Ресурсного центра СО НКО будет проведена работа по определению четкого функционала данной организации, а также определен оптимальный механизм финансирования инфраструктуры поддержки.

Кроме того, на заседания был рассмотрен вопрос об организации работы по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В нормативную правовую базу, регулирующую порядок принятия решения о признании социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителем общественно полезных услуг, внесены значительные изменения. Теперь вся процедура по вхождению в соответствующий реестр может быть проведена на уровне региона. Среди необходимых документов – заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг установленным критериям. Данный документ будет предоставляться исполнительными органами государственной власти Мурманской области. Административные регламенты по выдаче соответствующих заключений разрабатываются.

 

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Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
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