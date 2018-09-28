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Мурманская область. Арктика28.09.18 15:47

В Мурманской области будет создана ассоциация туристического бизнеса

Сегодня в Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма. В торжествах приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Обращаясь к представителям туристических фирм, заместитель главы региона выдвинула инициативу создания региональной ассоциации турбизнеса.

«Мы предлагаем создать такую ассоциацию до конца октября под кураторством министерства развития промышленности и предпринимательства. Я надеюсь, что это будет эффективный инструмент, чтобы более оперативно доносить до власти свои вопросы и проблемы. Думаю, ассоциация станет подходящей площадкой для этого», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Также заместитель главы региона отметила, что накануне праздника Президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма от Министерства культуры в ведение Министерства экономического развития РФ. В Мурманской области туристическая отрасль уже пять лет входит в экономический блок. Поэтому все меры поддержки малого бизнеса в регионе ориентированы в том числе и на туризм.

Ольга Кузнецова рассказала о комплексе мер региональной поддержки турбизнеса, которые дают хороший эффект – если в 2016 году прирост турпотока составлял 8%, то в 2017 он составил уже 25%. Правительство региона системно внедряет различные меры финансовой поддержки туристической отрасли. Так, с 1 октября этого года снижена процентная ставка по льготным микрозаймам для субъектов туристической отрасли, выдаваемым областным Фондом поддержки предпринимательства с 7% до 5% годовых. Введён новый вид займов на приобретение техники и спецоборудования, что очень актуально для предприятий, занимающихся активным и приключенческим туризмом.

Кроме того, заместитель губернатора проинформировала об участии в федеральной программе по развитию туризма. В прошлом году удалось привлечь 150 миллионов рублей федеральных средств на строительство автомобильной развязки возле Кировска. Сейчас готовится новая заявка. В нее планируется включить мурманский кластер по развитию круизного туризма.

Заместитель губернатора вручила почётные дипломы и памятные подарки туристическим организациям, чьи кандидатуры выдвинули муниципалитеты Мурманской области.

 

 

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