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Мурманская область. Арктика07.08.17 17:45

В Мурманской области будет создана устойчивая система защиты прав потребителей

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос защиты прав потребителей. Министерством экономического развития региона был подготовлен промежуточный отчет о выполнении поручений президента России, которые были даны по итогам заседания апрельского президиума Госсовета Российской Федерации. Решениями Совета регионам поручено разработать программы по защите прав потребителей, а также создать соответствующие координационно-совещательные органы.

«Очевидно, что необходимость таких мер остро назрела. Только по итогам 2016 года в адрес Роспотребнадзора по Мурманской области поступило более трёх тысяч обращений. Проблемы концентрируются в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, транспорт, торговля, банковский сектор, туризм», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун, добавив, что в этой сфере необходима работа и на муниципальном уровне, ведь именно на местах можно увидеть реальные трудности, с которыми сталкиваются жители на потребительских рынках.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак, в Министерстве экономического развития Мурманской области классифицировали поступившие жалобы от населения – они относятся к сфере деятельности 19 ведомств. Это означает, что все они должны включиться в работу по исполнению поручений Совета как в части разработки программы, так и организации работы Координационного совета по защите прав потребителей.

Положительные примеры работы в области защиты прав потребителей в Мурманской области уже есть. Например, в Оленегорске эти полномочия возложены на муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства». Все обращения не только рассматриваются, но и направляются в надзорные органы, с которыми налажен тесный контакт. Также заместитель главы администрации Оленегорска Валерий Ступень рассказал о новом городском проекте: «Управление городского хозяйства» договаривается с многофункциональным центром с тем, чтобы обращения о нарушении потребительских прав можно было подавать в МФЦ.

Завершая обсуждение вопроса, губернатор Марина Ковтун дала поручения министерству экономического развития Мурманской области: разработать проект постановления об уполномоченном органе по координации работы органов власти по осуществлению мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей, а также разработать проект региональной программы, направленной на создание условий для реализации потребителями своих прав. Кроме того, глава региона поручила исполнительным органам власти и администрациям органов местного самоуправления активно включиться в работу по разработке системы защиты прав потребителей.

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