В Мурманской области будет тепло и ветрено

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 июня погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 19 июня +20+25°, 20 июня +15+20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с пряснениями погода. Временами дождь. Ветер южный ночью сильный, днём умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +20+25º.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности: 17-18 июня - в районе г. Мурманск, г. Апатиты, в Печенгском и Кольском районах; 18 июня - в районе г.Мончегорск и в Ловозерском районе.