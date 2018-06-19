Мурманская область. Арктика19.06.18 18:02
В Мурманской области будет тепло, местами дожди
Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 июня погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 19 июня +20+25°, 20 июня +15+20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 206 человек
-
Последние комментарии
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)08:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиДенег в избытке – снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в рублях-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 70 копеек, доллара – на 58 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВсем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков