В Мурманской области будет тепло, местами дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 июня погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 19 июня +20+25°, 20 июня +15+20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +14+19°.