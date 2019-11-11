В Мурманской области будет усилено информирование населения о мерах безопасного поведения в горах и на воде

Наступившие холода и ранняя зима – повод усилить информирование населения о мерах безопасного поведения в горах и на воде. О рисках в осенне-зимний сезон сегодня говорили руководители тревожных служб на очередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области. Заседание провёл заместитель губернатора Евгений Никора.

«Зима в этом году в Мурманскую область, как и ожидалось, пришла рано. К сожалению, уже начали пропадать на водоёмах люди. Считаю крайне необходимым предупредить население о том, что ледостав на реках и озёрах еще не завершён, выход на лёд крайне опасен», – выразил обеспокоенность Евгений Никора.

В ходе заседания члены профильной комиссии детально обсудили предпринимаемые меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период, а также представили план мероприятий по запрету выхода людей и выезда механического транспорта на лёд в период его становления и таянья.

Кроме того, одной из тем обсуждения стало обеспечение безопасности населения в лавиноопасный период в этом сезоне. Как подчеркнули специалисты, при соблюдении чётких рекомендаций, отслеживании информации о ситуации в горах и обязательной регистрации запланированных походов, вероятность попасть под лавину ничтожно мала.