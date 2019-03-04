Мурманская область. Арктика04.03.19 18:02
В Мурманской области будет ветрено и морозно
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 марта Кольский будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -11-17°, при прояснениях -22-28°, днём -7-13°.
Завтра, 5 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, на севере области сильный, поземок. Температура воздуха ночью -22-27°, на севере -10-15°, днём -7-12°. Гололедица.
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