В Мурманской области будут искать более содержательные решения в сфере профилактики и борьбы с наркоманией

Врио губернатора поручил усовершенствовать меры профилактики, направленные на противодействие потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Мурманской области. Такое решение принято по итогам очередного заседания антинаркотической комиссии, которое провёл сегодня глава региона.

На заседании были подняты вопросы о состоянии наркологической обстановки, сложившейся в Мурманской области в 2018 году. Как доложил главный врач Мурманского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Игорь Заплаткин, показатели региона соответствуют общероссийской тенденции постепенного снижения заболеваемости и распространённости наркологических расстройств. На заседании также были подведены итоги работы муниципальных антинаркотических комиссий Мурманска и Оленегорска.

Глава региона акцентировал внимание членов антинаркотической комиссии на необходимости актуализировать систему профилактической работы, проводимой среди молодёжи и трудовых коллективов. Он поручил профильной комиссии в течение месяца разработать набор более содержательных решений в сфере профилактики и борьбы с наркоманией.