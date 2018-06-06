В Мурманской области будут построены три новых детских сада

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет Мурманская область нуждается в строительстве трёх новых детских садов на 225 мест: на 75 мест в ЗАТО г. Североморск, на 75 мест в Полярном и на 75 мест в Печенге. На эти цели в 2018-2019 годах Мурманской области запланировано предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 142 млн рублей.

Кроме того, в региональном бюджете на строительство детских садов будут предусмотрены денежные средства в размере 101,9 млн рублей. Объём софинансирования за счёт средств местного бюджета составит 33,5 млн рублей. Таким образом, всего в 2018-2019 годах на строительство трёх детских садов будет направлено 277,3 млн рублей.

В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а также изыскательские работы по привязке проекта к местности, и осенью начнётся строительство детских садов. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году и должны быть завершены в декабре.

В результате строительства детских садов доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Мурманской области достигнет 100%.