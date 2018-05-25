В Мурманской области будут реализованы проекты «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив
правительство Мурманской области и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение, предметом которого является внедрение на территории региона успешных практик из «Магазина верных решений».
«Магазин верных решений» – это разработанное агентством единое информационное пространство для эффективного межрегионального обмена лучшими практиками развития субъектов Российской Федерации, где они собраны в формате готовых решений.
Как подчеркнула губернатор Марина Ковтун, с подписанием нового соглашения регион расширяет сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. В частности, в Мурманской области будет внедряться успешно апробированная в других регионах практика «Строительство современной автоматизированной биокотельной». Её реализация совместно с инвестором – компанией «Тепло людям. Умба» – позволит обеспечить безопасное и надежное теплоснабжение посёлка Умба.