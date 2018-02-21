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Мурманская область. Арктика21.02.18 13:45

В Мурманской области бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2018 году составят почти 900 миллионов рублей

Сегодня на заседании правительства Мурманской области под руководством губернатора Марины Ковтун одной из тем обсуждения стали результаты выполнения в 2017 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Министр строительства и территориального развития Леонид Кан напомнил, что всего в план-график включены 28 мероприятий по строительству, реконструкции, а также разработке проектной документации на строительство объектов областной и муниципальной собственности, осуществляемых в рамках восьми государственных программ. По результатам мониторинга, исполнение плана-графика по итогам 2017 года, исходя из финансирования программных мероприятий, составило 94,9 %. Всего в 2017 году введено в эксплуатацию шесть объектов: спальный корпус № 3 психоневрологического интерната в Апатитах, центр обработки вызовов системы «112» в Мурманске, фельдшерско-акушерский пункт в селе Варзуга Терского района, детский сад на 140 мест в поселке Спутник Печенгского района, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково в Мурманске, самотечная и напорная линии водоотведения в Умбе.

По информации министра, на 2018 год средства областного бюджета по объектам капитального строительства предусмотрены в объеме 885,4 млн рублей. В текущем году планируется завершить работы по следующим объектам: детский сад на 220 мест в н.п. Североморск-3, фельдшерско-акушерские пункты в селах Чапома и Чаваньга Терского района, пожарное депо на 4 автомобиля в Умбе, пищеблок со столовой Апатитского психоневрологического интерната, очистные сооружения и наружные сети канализации детского оздоровительного центра «Гандвиг», окончание строительства канализационной насосной станции № 3А в Ковдоре, сельский дом культуры в селе Варзуга Терского района.

«В настоящий момент составлен и утвержден план-график реализации в 2018 году мероприятий по строительству (или реконструкции) и разработке проектов в рамках семи государственных программ. Мониторинг исполнения плана-графика позволит получать объективную информацию о ходе реализации проектов и возникающих проблемах, принимать своевременные меры по их устранению», – подчеркнул Леонид Кан.

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