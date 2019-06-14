В Мурманской области цены на белокочанную капусту пошли вниз, а на картофель вверх

В Мурманской области с 4по 10 июня текущего года подорожали картофель (на 3,5%), яблоки (на 2,1), шлифованный рис (на 0,3%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 2,9%), свинину (кроме бескостного мяса), куриные яйца (на 0,4), морковь (на 0,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.