В Мурманской области цены на белокочанную капусту, репчатый лук и картофель пошли в рост

Как сообщает Мурманскстат, с 21 по 27 ноября текущего года в Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,2%), репчатый лук (на 2,0), картофель (на 1,6), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель, яблоки (на 0,6%).

Снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 2,8%), куриные яйца, гречневую крупу-ядрицу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.