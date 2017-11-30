Мурманская область. Арктика30.11.17 10:05
В Мурманской области цены на белокочанную капусту, репчатый лук и картофель пошли в рост
Как сообщает Мурманскстат, с 21 по 27 ноября текущего года в Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,2%), репчатый лук (на 2,0), картофель (на 1,6), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель, яблоки (на 0,6%).
Снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 2,8%), куриные яйца, гречневую крупу-ядрицу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
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Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
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sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
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