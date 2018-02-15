В Мурманской области цены на картофель растут, а на белокочанную капусту снижаются

Как сообщает Мурманскстат, с 6 по 12 февраля текущего года в Мурманской области возросли цены на картофель (на 3,0%), репчатый лук (на 1,4), морковь, поваренную соль (на 1,0), подсолнечное масло (на 0,7), вермишель (на 0,6), баранину, кроме бескостного мяса, стерилизованное молоко (на 0,4%).

Снижение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 1,5%), яблоки (на 1,2), охлаждённые и мороженые куры, гречневую крупу-ядрицу (на 0,9), сахарный песок (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.