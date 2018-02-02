В Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 23 по 29 января текущего года наибольший прирост цен отмечен на морковь (на 7,8%), белокочанную капусту, яблоки (на 3,3), мороженую неразделанную рыбу (на 2,1), картофель (на 1,5), пшено (на 1,0%).

Снижение цен зафиксировано на куриные яйца (на 2,9%), сахарный песок (на 1,4), гречневую крупу-ядрицу (на 0,8), вермишель (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.