В Мурманской области цены на овощи пошли вниз

Как сообщает Мурманскстат, с 11 по 17 июля текущего года в Мурманской области наблюдалось снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 12,2%), картофель (на 6,6), репчатый лук (на 2,2), гречневую крупу, подсолнечное масло (на 1,6), яблоки, куриные яйца (на 0,5%).

Увеличение цен отмечено на пшеничную муку (на 0,8%), сахарный песок (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.