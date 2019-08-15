В Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе

В Мурманской области с 6 по 12 августа текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 7,0%), баранину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 2,3 и 1,0), куриные яйца (на 2,0), питьевое стерилизованное молоко (на 0,7), шлифованный рис (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, вместе с тем наблюдалось снижение цен на картофель (на 5,8%), сахарный песок (на 3,6), морковь (на 3,5), репчатый лук (на 2,6), яблоки (на 1,4), гречневую крупу-ядрицу (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.