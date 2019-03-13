В Мурманской области цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем 2018 года выросли на 16,8%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, в январе 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 103,8% относительно января 2018 года (в среднем по России — 101,1%). По сравнению с декабрем 2018 года уровень производства сократился на 8,2% (в среднем по России — на 21,5%), что является ежегодной тенденцией снижения производства в январе относительно декабря предыдущего года в связи с длительными зимними каникулами.

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем 2018 года выросли на 16,8%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, — на 17%, на экспорт - на 16,4%.