В Мурманской области численность лиц, замещавших должности государственной гражданской службы, возросла на 1,7%

По данным федерального статистического наблюдения, в государственных органах власти на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах власти Мурманской области) в 2018 году замещали должности государственной гражданской службы 5690 человек. На должностях муниципальной службы в регионе было занято 1752 человека.

По сравнению с 2017 годом численность лиц, замещавших должности государственной гражданской службы, возросла на 1,7 процента, муниципальных служащих, напротив, снизилась на 2,1 процента.

Как сообщает Мурманскстат, самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника – 98,8 тысячи рублей – отмечена у гражданских служащих в органах исполнительной власти Мурманской области. В региональных органах законодательной власти она равнялась 98,1 тысячи рублей, в контрольно-счётных органах и избирательных комиссиях – 91,2 тысячи рублей.

Средняя заработная плата сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти составила 70,1 тысячи рублей, муниципальных служащих – 69,1 тысячи рублей.

Наиболее высокая заработная плата работников органов местного самоуправления наблюдалась в городе Мурманске – 80,7 тысячи рублей, наименьшая – в Ловозерском районе – 48,3 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих по сравнению с 2017 годом увеличилась в среднем на 3,2 процента, муниципальных служащих – на 7,0 процента.