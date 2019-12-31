В Мурманской области численность научного персонала за 5 лет снизилась на 14 процентов и составила на конец года 2028 человек

30 декабря 2020 года исполнилось 120 лет со дня открытия первого научного учреждения Кольского Заполярья – Мурманской биологической станции, располагавшейся около города Александровска (сейчас город Полярный). Станция была организована профессором, доктором зоологии Николаем Петровичем Вагнером как научная база для студентов и преподавателей Петербургского университета.

Большая роль в дальнейшем развитии биостанции принадлежала профессору Герману Августовичу Клюге, бессменно заведовавшему ею четверть века (до 1933 года). Сотрудниками станции были проведены обширные гидрохимические и гидробиологические исследования Кольского залива и ряда реликтовых озёр. В 1939 году была создана новая морская биологическая станция в губе Дальние Зеленцы. В дальнейшем она была преобразована в Мурманский морской биологический институт, который вместе с научно-исследовательскими институтами, образованными в г. Апатиты в конце 1950-х годов, входил в состав Кольского филиала Академии наук СССР (ныне крупнейшая научная организация региона – «Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской Академии Наук»»).

Как сообщает В.А. Кудицкая, временно исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в настоящее время Мурманская область отличается развитым научно-промышленным потенциалом. По числу организаций, выполнявших научные исследования и разработки, и по доле внутренних затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте Мурманская область занимает 3-е место среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

В 2018 году, как и в 2014 году, в регионе научными исследованиями и разработками занимались 29 организаций (включая филиалы), большая часть из которых – государственные.

Численность научного персонала за 5 лет снизилась на 14 процентов и составила на конец года 2028 человек. Уровень образования научного персонала достаточно высок: 72 процента имели высшее образование (в 2014 году – 67 процентов). Исследователи составляли 43 процента персонала, большинство из них традиционно заняты в области естественных и технических наук – соответственно 72 и 17 процентов. Учёную степень доктора наук имеют 107 человек, кандидата наук – 364.

Средний возраст исследователей составил 49 лет. Вместе с тем, доля исследователей в возрасте 70 лет и старше за последние пять выросла с 11 до 14 процентов.

Внутренние затраты на исследования и разработки достигли в 2018 году 2601,8 миллиона рублей (в 2014 году – 2599,3 миллиона рублей). Главным источником покрытия внутренних затрат в 2018 году являлись средства федерального бюджета с долей 83 процента от общего объёма финансирования (в 2014 году – 81 процент).