В Мурманской области численность зарегистрированных безработных сократилась на 1,9%

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.

Как сообщает ведомство, в декабре 2019 года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,6%, что соответствует уровню декабря предыдущего года.

Численность зарегистрированных безработных сократилась на 1,9% к декабрю 2018 года и на конец 2019 года составила 6818 человек.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 9,6%, Ловозерском районе – 6,1%, Кандалакшском районе – 3,3%, г. Полярные Зори – 3,2%, г. Кировске – 2,5%, Ковдорском районе – 2,3% и г. Мончегорске – 2,2%.