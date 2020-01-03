В Мурманской области численность зарегистрированных безработных сократилась на 2,0%

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2019 года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,5%, что соответствует уровню ноября прошлого года. Численность зарегистрированных безработных сократилась на 2,0% к ноябрю 2018 года и на конец ноября 2019 года составила 6414 человек.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 9,1%, Ловозерском районе – 6,0%, г. Полярные Зори – 2,9%, Кандалакшском районе – 2,8%, г. Кировске – 2,4%, г. Мончегорске и Ковдорском районе – 2,1%.