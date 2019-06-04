В Мурманской области численность зарегистрированных безработных увеличилась на 10%), а потребность в работниках, заявленная организациями, сократилась на 5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в апреле текущего года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,7%, что незначительно выше значения в апреле прошлого года - на 0,2 процентного пункта.

Численность зарегистрированных безработных увеличилась на 10% к апрелю 2018 года (на конец апреля 2019 года – 7306 человек), потребность в работниках, заявленная организациями, сократилась на 5% и при этом в 1,5 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, что является свидетельством структурного характера безработицы.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 10,3%, Ловозерском районе – 7,4%, г. Полярные Зори - 3,8%, Кандалакшском районе – 3,2%, г. Кировске и Ковдорском районе – 2,7%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 мая этого года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 56,6 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 апреля 2019 года на 20,7 млн рублей (на 57,5%) за счёт организаций, впервые предоставивших сведения (обособленное подразделение АО «Арктикнефть» в г. Мурманске, ООО «Трансстрой» и МУП «ЖЭК»), и её роста в ООО «Косам». Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1072 человека. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из тринадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 55% всей задолженности по заработной плате.