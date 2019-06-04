Экипажи трёх АПЛ выполнили ряд практических исследований по применению оружия подо льдом«Останусь строчками, останусь песнями…» - последний фильм Владимира Пташинского
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.06.19 14:02

В Мурманской области численность зарегистрированных безработных увеличилась на 10%), а потребность в работниках, заявленная организациями, сократилась на 5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в апреле текущего года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,7%, что незначительно выше значения в апреле прошлого года - на 0,2 процентного пункта.

Численность зарегистрированных безработных увеличилась на 10% к апрелю 2018 года (на конец апреля 2019 года – 7306 человек), потребность в работниках, заявленная организациями, сократилась на 5% и при этом в 1,5 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, что является свидетельством структурного характера безработицы.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 10,3%, Ловозерском районе – 7,4%, г. Полярные Зори - 3,8%, Кандалакшском районе – 3,2%, г. Кировске и Ковдорском районе – 2,7%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 мая этого года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 56,6 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 апреля 2019 года на 20,7 млн рублей (на 57,5%) за счёт организаций, впервые предоставивших сведения (обособленное подразделение АО «Арктикнефть» в г. Мурманске, ООО «Трансстрой» и МУП «ЖЭК»), и её роста в ООО «Косам». Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1072 человека. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из тринадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 55% всей задолженности по заработной плате.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Андрею Чибису надоел вопрос уборки территорий муниципалитетов
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Дарья
04.06.19 10:10
Здравствуйте, в квартире отключился свет, вызвали электрика, он заменил какой то провод на лестничной площадке, где стоит счетчик, и теперь требует оплату, обратились в УК , они сказали все услуги пла
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 7, или Наследие Баталова»
Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
Комментарий к новости:Перенос КПП-1 ЗАТО г.Североморск находится на стадии согласования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Так далеко, так близко». Художественный сериал, 1 серия (12+)17:50«Мурманск: Арктический. Героический. Родной.». Проект о городе (6+)
-PRO ДеньгиНа Северо-Западе продолжает дешеветь атлантическая треска-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 39 копеек, евро вырос почти на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области продолжаются работы по созданию ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газСЧАСТЛИВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ «РОДИНКА»: Вчера и сегодня перевалки арктической нефти через Кольский залив-PRO ЗаконыШутить с перегрузом в России не будут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 522 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика