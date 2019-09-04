В Мурманской области численность зарегистрированных безработных увеличилась на 5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в июле текущего года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,4%, что незначительно выше значения в июле прошлого года - на 0,1 п.п. Численность зарегистрированных безработных увеличилась на 5% к июлю 2018 года (на конец июля 2019 года – 5891 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, возросла на треть и почти в 3 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, что является свидетельством структурного характера безработицы.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 9,1%, Ловозерском районе – 6,7%, Кандалакшском районе – 2,9%, г.Полярные Зори – 2,8%, Ковдорском районе – 2,4% и г. Кировске – 2,3%.