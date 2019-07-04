В Мурманской области численность зарегистрированных безработных увеличилась на 8%, а потребность в работниках, заявленная организациями, возросла на 19%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в мае текущего года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,6%, что незначительно выше значения в мае прошлого года - на 0,2 процентного пункта, численность зарегистрированных безработных увеличилась на 8% к маю 2018 года (на конец мая 2019 года – 6660 человек).

Потребность в работниках, заявленная организациями, возросла на 19%, превысив в 2,1 раза численность незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, что является свидетельством структурного характера безработицы.

В нашем регионе продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 9,8%, Ловозерском районе – 6,9%, г. Полярные Зори - 3,4%, Кандалакшском районе – 3,0%, Ковдорском районе – 2,5% и г. Кировске – 2,4%.