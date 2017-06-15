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Мурманская область. Арктика15.06.17 10:43

В Мурманской области число преступлений экономической направленности увеличилось на 2%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-май 2017 года. В нашем регионе всего зарегистрировано 5297 преступлений, что на 24,7% или 1 740 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 19,4%, их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений увеличился на 1,2% и составил 17,7%. Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 3,7%.

На 35,6% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, снизилось на 24,4%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, - на 1,5%.

На 22% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 2%. На 43,9% (с 41 до 59) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности.

Количество мошенничеств уменьшилось на 23,3%, краж – на 40,5%.

На 47,7% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,8%, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации (3,6%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 19% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и снижении их удельного веса (62%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее судимыми лицами.

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