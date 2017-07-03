В Мурманской области число участников ЕГЭ, сдававших гуманитарные предметы, сократилось

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты экзаменов, которые проходили 28 и 29 июня у выпускников 9-х классов. Официальный день ознакомления с результатами – 30 июня. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ОГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 4 июля.

Напомним, что с 2017 года выпускники 9-х классов в обязательном порядке сдавали четыре экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору. Пересдать в случае получения неудовлетворительных результатов можно было только два предмета.

Результаты государственной итоговой аттестации русскому языку и математики в 2017 году сопоставимы с прошлогодними результатами.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его сдавали 53% выпускников. Следующим по популярности предметом стала информатика и ИКТ (41%). Выбор географии, биологии, физики и химии соответствует прошлому году. Число участников, сдававших гуманитарные предметы (историю, литературу, английский язык), сократилось.

Доля участников, получивших на экзамене «4» и «5» по литературе, английскому языку, химии, физике, географии, обществознанию, истории, биологии, выросла по сравнению с прошлым годом.