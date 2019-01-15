В Мурманской области число зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось на 3,6%, а коррупционной направленности – на 10,9%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-декабрь 2018 года. Всего в прошлом году было зарегистрировано 12085 преступлений, что на 688 или 5,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 14,2% (с 2099 до 2 398), их удельный вес увеличился на 3,4% и составил 19,8%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 26,7%.

Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 0,7% и составило 149 преступлений.

Количество погибших в результате преступных посягательств, увеличилось на 6,5% и составило 131 лицо, здоровью которых причинен тяжкий вред, снизилось на 13,2% и составило 236 лиц.

На 3,8% уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось на 3,6%, а коррупционной направленности – на 10,9%.

Количество мошенничеств уменьшилось на 27,7%, краж – на 11%.

На 6,4% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4,6% (в среднем по Российской Федерации – 4%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 9,1% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об уменьшении их удельного веса (63,6%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.