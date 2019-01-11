В Мурманской области циклон теряет свою активность

Как сообщает Мурманское УГМС, циклон, вызвавший очень сильный ветер, снег и метель по Мурманской области днём 10 января и ночью 11 января, начинает терять свою активность. 12-13 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -10-15°.

Завтра, 12 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.