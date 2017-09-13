В Мурманской области дан старт «Школе безопасности – 2017»

Вчера на территории туристической базы «Каневка» состоялась торжественная церемония открытия областных соревнований «Школа безопасности - 2017», в которой приняли участие представители Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Напомним, организаторами регионального состязания выступили Министерство образования и науки Мурманской области совместно с ГУ МЧС России по Мурманской области, управлением ГИБДД России и областным военным комиссариатом.

В соревнованиях примут участие 7 команд младшей возрастной группы (13-14 лет) и 11 команд старшой возрастной группы (15-16 лет) из 11 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Североморска, Видяево, Александровска, Заозерска, Кольского, Терского и Ловозерского районов.

Юным северянам предстоит жить в походных условиях и состязаться в различных конкурсах и соревнованиях. Так, в программе мероприятия запланированы: конкурс «Организация быта в полевых условиях»; дистанция «Маршрут выживания»; соревнования по видам «Поисково–спасательные работы» и «Комбинированная пожарная эстафета»; соревнования «Передвижение с соблюдением ПДД», «Спортивное ориетирование» и конкурсная программа.

Как отметили организаторы соревнования, одна из основных целей проведения «Школы безопасности» - это формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуации.